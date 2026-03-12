Maltempo in arrivo: scatta l’allerta meteo nei Campi Flegrei

POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte alle 15 di domani, venerdì 13 marzo, sulla zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e sulla zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare in maniera improvvisa, repentina e intensa a scala locale e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. Quindi in alcuni punti del territorio si potrebbe determinare un conseguente dissesto idrogeologico. Gli scenari di impatto al suolo evidenziano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.