Calci alla compagna incinta, poi le brucia i vestiti e li butta dal balcone: arrestato 34enne

NAPOLI – È una notte da film del terrore quella vissuta da una 34enne di Gragnano, vittima del suo compagno che non ha digerito la sua volontà di andare via, di chiudere una storia fatta di insulti e violenze nonostante lei fosse incinta di due mesi. Ieri notte, poco dopo l’una, la donna è stata presa a calci e minacciata con un coltello da macellaio. Poi fuori casa, cacciata via ancora in pigiama e ciabatte. I panni e la valigia lanciati dalla finestra. Alcuni di questi indumenti l’uomo li impregna d’alcol e poi li incendia. Li butta di sotto dal balcone e finisce per distruggere l’auto di una persona del tutto estranea alla vicenda. Qualcuno compone il 112 e i carabinieri della stazione di Gragnano arrivano in pochi minuti. Il 34enne dovrà rispondere di maltrattamenti, minaccia aggravata e danneggiamento seguito da incendio. La donna non ha subito lesioni.