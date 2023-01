Maltempo, da Licola allarme per l’Alveo dei Camaldoli «Ci sono rifiuti, rischiano di finire in mare»

POZZUOLI – Sulla pancia dell’Alveo dei Camaldoli ci sono rifiuti che con le piogge di queste ore rischiano di finire direttamente nel mare di Licola. Uno scenario già visto più volte e che questa volta viene “annunciato” da Umberto Mercurio, componente dei Verdi e presidente dell’associazione “Licola Mare Pulito” che da oltre un decennio si batte per la tutela e la salvaguardia della periferia di Pozzuoli «Ci sono carcasse di auto, sono ancora tantissime e con i prossimi temporali finiranno sicuramente in spiaggia e in mare – denuncia Mercurio- Lo continuo a ripetere, quei rifiuti vanno tolti e le spese accollate ai comuni e alla Regione Campania, che consentono lo sversamento nell’Alveo dei Camaldoli. Licola non è un ricettacolo, ci avete rotto».