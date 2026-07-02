Maltempo, acqua nel centro commerciale Quarto Nuovo. A Pozzuoli crolla vetrata da un condominio, strade allagate a Bacoli – LE FOTO

CAMPI FLEGREI – La bomba d’acqua di portata eccezionale che questa mattina ha colpito l’intera area flegrea ha provocato danni e allagamenti. Numerose sono le strade allagate nei quattro comuni, in particolare a Bacoli e Pozzuoli dove si segnalano interventi da parte dei vigili del fuoco e della Protezione civile. A Quarto la forte pioggia ha provocato l’allargamento di alcuni negozi e della galleria del centro commerciale “Quarto Nuovo”, mentre a Monterusciello a causa del vento una vetrata si è staccata dalla facciata di un condominio nei 54 alloggi in via Antonio De Curtis, finendo su un’auto parcheggiata di sotto. Grosse criticità sono state segnale anche nel comune di Quarto.

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