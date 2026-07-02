«Il sindaco metta fine a questa imbarazzante agonia politica»

POZZUOLI – «Martedì in Consiglio Comunale è andato in scena il fallimento politico di questa amministrazione. Il Sindaco è rimasto solo in aula, abbandonato da pezzi strategici della coalizione e da metà della Giunta: la presenza di soli cinque consiglieri di maggioranza certifica un vuoto di potere spaventoso.» È quanto fanno sapere I consiglieri di opposizione Figliolia, Del Vaglio, De Simone, Volpe, Sebastiano, Iasiello, Maione Morra.

ASSESSORE SCARICATO – «La spaccatura è diventata plateale durante la votazione del nostro Ordine del Giorno sulla gestione dei bus turistici al porto. – proseguono gli otto – Il Sindaco e i pochi rimasti hanno preferito astenersi, scaricando politicamente l’Assessore Gloria. Una clamorosa sfiducia di fatto che dimostra il caos totale della squadra di governo. Con profondo senso di responsabilità abbiamo garantito il numero legale, permettendo l’approvazione di ben 49 debiti fuori bilancio a tutela dell’ente, mentre la maggioranza scappava davanti ai propri doveri.I cittadini meritano una maggioranza e un governo stabile e non un Sindaco in costante ricatto politico con giochi di palazzo di gruppi di consiglieri che, in assenza di un tornaconto politico-gestionale, all occorrenza fanno mancare il numero legale. Chiediamo al Sindaco di fermare questa agonia amministrativa che danneggia la nostra città e di mettere fine a questa imbarazzante pagina di storia locale.»