BACOLI – Lutto cittadino a Bacoli. Oggi si celebrano i funerali del giovane Giuseppe Somma, 27enne deceduto giovedì scorso in un incidente stradale. «È un dolore forte, vissuto intensamente da tutta la comunità. Saranno esposte le bandiere a mezz’asta presso il Municipio ed in tutti i luoghi pubblici. Mentre dalle 16:00 alle 17:00, durante la funzione religiosa, i titolari di quei negozi per cui non è disposta la chiusura a causa della zona rossa, dovranno mantenere le serrande abbassate. Esorto tutti coloro che vorranno manifestare il proprio cordoglio, a farlo nell’assoluto rispetto delle norme anti-Covid. Sia una giornata di cordoglio collettivo. Nel rispetto della sofferenza atroce vissuta dalla mamma, dal papà, dai parenti, dagli amici. Da tutti. Sia una giornata di lutto popolare», le parole del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.