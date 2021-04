MONTE DI PROCIDA – Oggi 7 Aprile ricorre la Giornata Mondiale della Salute, World Health Day, istituita nel 1948 dall’Assemblea mondiale della salute. Il tema di quest’anno della Giornata Mondiale della Salute è “Costruire un mondo più giusto e più sano per tutti” con l’obiettivo di diminuire le disuguaglianze sanitarie e al tempo stesso di garantire a tutti l’accesso a servizi sanitari di qualità. Una disuguaglianza sanitaria che è aumentata ancora di più anche alla luce della crisi Covid-19. Il Comune di Monte di Procida, negli ultimi anni, ha intensificato le giornate dedicate alla tutela della salute dei propri cittadini con tanti screening gratuiti e momenti di benessere psicofisico anche per fasce degli over 50 – 60 e non solo. Appena sarà possibile- fanno sapere dal Municipio – riprenderanno le attività del Progetto “Passo dopo passo” per sensibilizzare i cittadini all’attività motoria attivabile anche con una semplice passeggiata salutare di almeno 30 minuti ogni giorno.