Luninarie e festa di Sant’Anna: a Bacoli scatta l’indagine dei carabinieri

BACOLI – Nel pieno della stagione estiva e della polemica sulle spiagge libere, il Sindaco e la sua Amministrazione devono affrontare un’altra situazione spinosa. L’accesso agli atti della polizia giudiziaria al Comune e al Cic a seguito della richiesta della Procura e della Corte dei Conti. Un’indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli che, negli ultimi giorni, si sta intensificando soprattutto sui contratti dei concessionari del Centro Ittico Campano, ma anche sui vari appalti diretti per luminarie natalizie e di Sant’Anna e sui rapporti tra la politica e vari amministratori che si sono susseguiti negli ultimi anni. Al momento, è importante chiarire, non ci sono indagati.

L’INDAGINE – Gli inquirenti hanno ascoltato molte persone informate sui fatti, tra cui anche alcuni ex amministratori del Centro Ittico Campano che si sono susseguiti durante i due mandati dell’attuale sindaco. Al vaglio degli investigatori gli affidamenti diretti per le luminarie natalizie e della festa patronale per una cifra che si aggira intorno al milione di euro. Inoltre l’attività inquisitoria si sta concentrando anche sui rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la gestione del Centro Ittico Campano per presunte ingerenze della politica nell’attività amministrativa della partecipata comunale. Ricordiamo che l’attuale sindaco, durante i suoi 8 anni di amministrazione, ha già cambiato 4 presidenti del Cic, con in corso un nuovo bando per sostituire l’attuale amministratore, Uberto Siola, dopo solo un anno di mandato.