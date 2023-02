L’Sos di una mamma: «A Licola rischiamo di perdere anche l’oratorio: è un punto di ritrovo per i nostri ragazzi»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno direttore, stamattina vorrei raccontare una realtà che fa male al cuore: in piazza San Massimo a Licola abbiamo un oratorio in cui i ragazzi si ritrovavano a giocare a calcio. Era gestito da due cari volontari che hanno dato il cuore e l’anima per le attività, mister Lello e mister Nunzio. Oggi però siamo venuti a conoscenza che questa attività per problemi burocratici dovrà essere chiusa. Ora vi chiedo se potete aiutarci a fare in modo che tutti questi ragazzi non perdano questa possibilità. Aiutateci a non perdere quel poco che ci è rimasto a Licola; già ci hanno tolto tutto, siamo dimenticati. Vi prego, questo oratorio abbracciava i ragazzi di tutte le età, religioni, etnie». Una mamma dispiaciuta e delusa da tutto questo