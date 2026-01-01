Lite tra medici al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Una lite tra medici è avvenuta durante la notte di San Silvestro al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Lo rende noto l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Secondo quanto ricostruito l’automedica di Varcaturo era stata allertata per una sparatoria avvenuta all’interno di un ristorante a Licola. L’equipaggio del mezzo, insieme all’ambulanza India, ha trasportato uno dei feriti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. All’arrivo in pronto soccorso, ad accogliere il paziente e i soccorritori c’era l’anestesista di turno che, secondo quanto riferito, avrebbe pronunciato la frase: «Mi avete portato anche questo qui?». Subito dopo, davanti a colleghi e presenti, avrebbe spintonato con violenza il medico del 118 in servizio presso la postazione di Varcaturo.

LA DENUNCIA – “Il medico aggredito – fa sapere l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – provvederà a formalizzare regolare segnalazione all’Azienda sanitaria. Ci auguriamo che vengano assunti provvedimenti adeguati nei confronti di questo “collega”, perché episodi del genere rappresentano una grave violazione del rispetto professionale e della sicurezza sul luogo di lavoro, oltre a minare la collaborazione tra operatori sanitari chiamati ogni giorno a gestire situazioni di estrema emergenza.”