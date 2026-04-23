Lidi militari a Bacoli, la Marina rimuove di nuovo i cartelli “spiaggia libera” – LE FOTO

BACOLI – Nuova puntata della diatriba Comune – lidi militari. Questa mattina, alla scadenza delle 24 ore richieste da Josi nell’incontro tenutosi ieri con le forze armate, i militari della Marina, guidati dal Comandante Trinca, hanno rimosso, per la seconda volta, i cartelli comunali “spiaggia libera”. E stanno allestendo l’arenile, con il posizionamento degli ombrelloni fino ai 5 metri della battigia, per l’apertura del lido prevista per sabato 25 aprile. La Marina ha anche comunicato che i cartelli “zona militare” messi ai confini della sua area di pertinenza resteranno, ma sarà oscurata la parte dove è scritto “sorveglianza armata”. Si chiude, per il momento, la prima querelle tra comune e militari che potrebbe proseguire nelle prossime settimane sia con l’Aeronautica che con l’Esercito. Proprio l’Esercito, nella riunione di ieri, ha rotto il tavolo col sindaco annunciandogli che, quest’anno, non sarà concesso l’ingresso ai bacolesi non accompagnati da militari.

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