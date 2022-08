LICOLA – Ancora un altro incendio sul territorio. In questi minuti i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Colmate, a Licola, per spegnere le fiamme. Ancora da chiarire l’origine del rogo. Sul posto anche gli agenti di polizia municipale che hanno chiuso un tratto di strada per agevolare le operazioni di spegnimento delle ‘lingue di fuoco’.