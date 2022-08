POZZUOLI – Le piogge estive ed autunnali, sempre più violente e devastanti, mettono a dura prova i centri abitati e provocano, sempre più spesso, danni ingenti, come accaduto nel corso di queste giornate in molte zone della Campania. Da qui il cronoprogramma del Comune di Pozzuoli relativo alla pulizia di fogne e caditoie, azione indispensabile per prevenire, o comunque limitare, tali effetti. Dopo gli interventi in via Del Mare e in via Cafonara, sarà il turno di: via Pietrarse e San Vito, via Celle, Centro Storico, Corso Umberto e Via Napoli, zona Pisciarelli, piazza Capomazza e Corso Terracciano, Via Campi Flegrei, Viale dell’Europa Unita e Rione Toiano.