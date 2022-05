POZZUOLI – L’ex premier Giuseppe Conte e leader del Movimento 5 Stelle nazionale sarà a Pozzuoli per sostenere la candidatura a sindaco di Antonio Caso. L’evento è in programma per domenica 5 giugno, ore 21, in Piazza della Repubblica. Ad accogliere Conte ci saranno Caso, i 23 candidati al consiglio comunale ed esponenti regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle.