L’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei presenta Agape Flegrea: una rete di eccellenze tra terra e mare per promuovere il territorio

POZZUOLI – Un nuovo modello di promozione territoriale, fondato sulla collaborazione, sulla valorizzazione delle eccellenze locali e sul protagonismo delle nuove generazioni. Con questi obiettivi è nata Agape Flegrea, l’iniziativa promossa e sostenuta dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei che, nella suggestiva cornice di Casa Azul, ha dato vita a un vero e proprio villaggio dedicato alle ricchezze culturali, ambientali, artigianali ed enogastronomiche del territorio flegreo. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra i principali protagonisti della filiera turistica e culturale dei Campi Flegrei. Guide turistiche e naturalistiche, operatori del mare, imprese culturali, produttori, artigiani e associazioni hanno condiviso uno spazio comune con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale, creare nuove collaborazioni e promuovere un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sull’identità locale e sulla qualità dell’offerta. I Campi Flegrei, custodi di una storia millenaria e di un patrimonio unico, sono stati raccontati attraverso le esperienze di chi ogni giorno vive e valorizza questo territorio. Un percorso immersivo che ha consentito ai visitatori di conoscere il patrimonio naturalistico, archeologico ed enogastronomico dell’area, vivendo esperienze tra terra e mare capaci di restituire l’autenticità dell’identità flegrea.

L’OBIETTIVO – Determinante è stato anche il contributo di Casa Azul, giovane realtà del territorio che ha ospitato la manifestazione, confermando la capacità delle nuove generazioni di diventare motore di innovazione, partecipazione e crescita per i Campi Flegrei. L’iniziativa ha inoltre evidenziato la volontà dell’Ente Parco di favorire processi di collaborazione tra istituzioni, imprese e operatori locali, attraverso una rete sempre più ampia e partecipata. «L’obiettivo è quello di dare piena attuazione alle finalità istituzionali dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, che opera nei comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida con la missione di tutelare e valorizzare un patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico di straordinario valore», ha dichiarato Vincenzo Imperatore, Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. «Per questo stiamo costruendo partnership con gli operatori del territorio, convinti che la tutela passi anche attraverso il coinvolgimento delle persone. Manifestazioni come Agape Flegrea rappresentano un’opportunità per avvicinare soprattutto i giovani ai valori del Parco, dimostrando che la salvaguardia del territorio non è soltanto un dovere, ma può diventare un’esperienza di partecipazione, conoscenza e condivisione. Far conoscere le motivazioni e le finalità dell’Ente significa costruire una comunità più consapevole e protagonista del futuro dei Campi Flegrei.» “Agape”, nella cultura greca, richiama il valore della condivisione e della comunità: un significato che ha ispirato questa prima edizione, concepita come punto di partenza di un percorso destinato a crescere nel tempo. L’auspicio dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei è che questa “edizione zero” possa trasformarsi in un appuntamento stabile, capace di consolidare la rete delle eccellenze territoriali e contribuire a una promozione integrata e sostenibile dei Campi Flegrei.

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