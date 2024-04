BACOLI – L’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei ospita la scrittrice Marta Krevsun per la presentazione del libro “Infiniti Frammenti dell’Anima” pubblicato nel 2024 da Graus Edizioni, un testo che unisce poesia e letteratura e fa riflettere su noi stessi e sulla realtà che ci circonda. L’autrice vive e lavora nei territori del Parco e l’iniziativa rientra nell’ambito della promozione culturale a opera dell’Ente di libri scritti e ispirati ai Campi Flegrei. L’autrice leggerà alcuni brani e guiderà i presenti in un percorso multi sensoriale verso un’apertura al mondo della Natura e all’interiorità, e dialogherà con l’Arch. Francesco Maisto, Presidente dell’Ente Parco, che porgerà i saluti istituzionali e farà una breve introduzione alla silloge di liriche, e con il Prof. Francesco Parisi che interloquirà con l’autrice sui temi e i contenuti dell’opera. Interverranno, oltre ai numerosi ospiti, gli alunni delle classi 3B e 4B, con i loro docenti proff. Ciccarelli e Cante, del Liceo artistico “Ettore Majorana” di Pozzuoli, guidati dalla Dirigente Scolastica Elena Manto. Dopo gli interventi si svolgerà un ampio dibattito con tutti i presenti che chiuderà i lavori dell’incontro. L’appuntamento è in un sito di grande suggestione e bellezza: Casina vanvitelliana del Lago di Fusaro, domani mattina dalle ore 11 alle 13, in Piazza Gioacchino Rossini, a Bacoli. L’Ente è sempre in prima linea per la valorizzazione del territorio dei Campi Flegrei, attraverso la promozione dell’ambiente, della natura, delle attività produttive, del patrimonio paesaggistico e della cultura, con il suo fattivo patrocinio e con la collaborazione della Graus Edizioni, del Centro Ittico Campano e della Città di Bacoli che ringrazia.