POZZUOLI – Domani, giovedì 8 luglio, alle ore 18:30, in piazza Castello, ai piedi del Rione Terra lato Darsena, ci sarà la cerimonia di intitolazione delle rampe che conducono a Largo San Liborio alla pittrice Artemisia Gentileschi. Con questa decisione, l’amministrazione ha inteso ricordare la grande artista seicentesca che soggiornò a Pozzuoli per realizzare i tre dipinti che ancora si possono ammirare all’interno del Duomo-Cattedrale. Alla cerimonia interverranno il sindaco Vincenzo Figliolia, l’Assessore alla Pubblica Istruzione con delega alla Toponomastica Antonio Minieri, la presidente della Commissione per la Toponomastica Mena d’Orsi e gli altri componenti dell’organismo comunale.