POZZUOLI – Per lavori urgenti sulla condotta posta presso il manufatto Villa Cariati in località San Francesco ai Gerolomini da parte della società Acqua Campania, domani, venerdì 3 dicembre, dalle ore 11 alle ore 17, ci potrebbe essere una riduzione della pressione idrica nella zona compresa tra le seguenti strade: via Vecchia San Gennaro, via Carlo Rosini, via Guglielmo Marconi, viale Capomazza, via Suolo San Gennaro, via Duomo (Rione Terra), via Carmine, via Dante Alighieri, via Carlo Pisacane, via Pietro Ragnisco e via San Rocco.