POZZUOLI – Per consentire di portare a termine i lavori finalizzati all’adeguamento e alla messa in sicurezza antincendio, il Tunnel Monte Nuovo, che collega Arco Felice con Lucrino, resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia anche nei weekend e per un altra settimana ancora oltre a quelle già programmate. La galleria resterà quindi interdetta alla circolazione veicolare e pedonale ininterrottamente, compresi i sabati e le domeniche, fino alle ore 24:00 di sabato 15 maggio.