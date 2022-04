POZZUOLI – Ladri in azione a Pozzuoli dove, nella notte, è stato svaligiato il ristorante “Abbascio ù mare”, a ridosso della caratteristica Darsena dei pescatori. Il furto è stato messo a segno verso le 3 e il bottino portato via ammonta a circa 10mila euro. I titolari in mattinata hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Pozzuoli che indagano sull’accaduto.

LE RIPRESE – La scena è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale dalle quali si vede una persona forzare e aprire la porta del deposito, al quale si accede da vico Marinai. All’esterno, con ogni probabilità, vi era un complice a fare da “palo”. Una volta entrato nel locale il malvivente ha fatto razzia di prodotti ittici (che erano stati appena acquistati) bottiglie di vino e alcolici per un totale -fanno sapere i titolari- che ammonta a circa 10mila euro.