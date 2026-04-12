Ladri di auto fermati dalla Polizia a Pozzuoli dopo inseguimento nel tunnel Tangenziale-Porto

POZZUOLI – Devono rispondere di ricettazione, fuga pericolosa, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di arnesi da scasso i due uomini fermati dalla Polizia a Pozzuoli dopo un lungo inseguimento. Entrambi sono pluripregiudicati residenti a Secondigliano e sono sospettati di essere i ladri che da tempo stanno mettendo a segno furti di auto in città. A loro sono giunti i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che venerdì mattina li hanno intercettati nei presi della bretella che collega Arco Felice e la Solfatara.

L’INSEGUIMENTO – Alla vista della volante i due si sono dati alla fuga dando vita a un inseguimento durato diversi chilometri, percorrendo per ben tre volte il tunnel Tangenziale-Porto, prima di essere bloccati alla rotonda di via Fascione. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso utili per forzare le portiere delle auto in sosta. Entrambi sono stati condotti negli uffici del commissariato e denunciati.