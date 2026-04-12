Assistenti sociali itineranti: a Monte di Procida il progetto contro l’esclusione

MONTE DI PROCIDA – Con quattro appuntamenti al mese il comune di Monte di Procida ha messo in campo il progetto “Servizi sociali di prossimità – assistenti sociali itineranti sul territorio comunale”. L’obiettivo è prevenire l’esclusione sociale, intercettare rapidamente i bisogni dei cittadini e offrire risposte immediate a chi si trova in situazioni di disagio, rafforzando le reti di comunità e garantendo che ogni cittadino senta la vicinanza e l’attenzione del proprio Comune. “Con questo progetto – spiega il sindaco Salvatore Scotto di Santolo – vogliamo assicurare interventi su misura, facilitando l’accesso ai servizi per tutti. La presenza degli assistenti sociali direttamente sul territorio, insieme alle realtà associative e di volontariato locali, crea un filo diretto tra chi ha bisogno e chi può offrire aiuto, basato su fiducia e vicinanza.”