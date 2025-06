POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Questo è lo spettacolo maleodorante e puzzolente del porticciolo di Pozzuoli, un posto che dovrebbe essere curato e tenuto bene da chi amministra e chi (Capitaneria di Porto) dovrebbe fare pulire e mettere in uso. Ormai Pozzuoli è abbandonata al suo destino, solo una bella cartolina per turisti ed avventori. Mentre i poveri pescatori sono costretti a non poter lavorare e subire tutto questo» (Giuseppe L.)