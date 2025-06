Calcio, i campioncini di Pozzuoli tutti da Gennaro Fiore

POZZUOLI – Il ritorno a casa. E da Gennaro Fiore. Per quattro campioncini di Pozzuoli che giocano in altre città d’Italia il rientro a casa dopo il campionato li porta a fare tappa fissa al centro sportivo della Puteolana 1909, dove insieme a Gennaro Fiore si tengono in forma per la ripresa delle attività. Questa mattina sul campo del Rione Toiano in quattro hanno sudato agli ordini del presidente-mister: Vincenzo Murolo (2009), attaccante dell’Empoli; Raffaele Bellofiore (2009), terzino sinistro del Cagliari; Vincenzo Chiaro (2009), difensore centrale del Sorrento; e Pasquale Colavecchia (2010) esterno alto del Cagliari. Come loro in tanti, anche se non sono cresciuti nelle fila della 909, ogni anno a luglio si allenano (gratuitamente) con Gennaro Fiore per tre volte alla settimana, a partire dalle ore 08:00. Solo per passione.