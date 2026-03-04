La torcia Olimpica arrivata a Napoli, tra i tedofori l’imprenditore puteolano Sergio Di Bonito

POZZUOLI – C’è anche l’imprenditore puteolano Sergio Di Bonito tra i tedofori selezionati per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 che a Napoli hanno partecipato alla staffetta della torcia olimpica. La manifestazione è andata in scena in piazza del Plebiscito, la tappa partenopea del “Flame Visit”, a cui hanno partecipato istituzioni, atleti e famiglie. L’iniziativa, curata dalla Fondazione Milano Cortina 2026 con il supporto strategico di Allianz, ha trasformato il cuore monumentale della città in un simbolico crocevia di storie e percorsi. Come Napoli, la Fiamma fa tappa anche Roma, Bari e Bologna: un viaggio che unisce l’Italia nel segno dell’inclusione. Ad accoglierla, numerosi atleti paralimpici campani: Angela Procida, bronzo nel nuoto a Parigi 2024; Vincenzo Boni, bronzo a Rio 2016; Emanuele Marigliano, protagonista a Parigi 2024; Alessandro Brancato, in gara a Tokyo 2020, insieme alle campionesse della danza in carrozzina Mariangela Correale e Giuseppina Sbaglio volti di un movimento che continua a crescere.

I TEDOFORI – La scelta dei tedofori (in totale 10.000 persone comuni con storie straordinarie) ricade sulle personalità che incarnano i valori di passione, talento, energia, inclusività e rispetto, agendo come ambasciatori dei Giochi. Tra queste c’è appunto Di Bonito, che ieri ha portato la fiamma per promuovere pace e fratellanza. Ogni tedoforo ha percorso ciascuno circa 200-300 metri portando la fiamma, contribuendo così a diffondere il messaggio dei Giochi.