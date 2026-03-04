«Gli incivili a Pozzuoli stanno alimentando una discarica»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buonasera. Vi inoltro questa foto che è il posto dove abito, ovvero Via Girone (Pozzuoli). Tutti di questa via vengono a gettare qualsiasi rifiuto, fuori orario e nel modo sbagliato, per cui la De Vizia ogni notte, in fase di raccolta ci lascia in questo stato. Questo è il posto riservato ai rifiuti del civico 46 A, 48, 50 e 52, ma nessuno lo rispetta. Vedono questo posto come una discarica e tra l’altro vi parcheggiano ostacolando la racconta dei rifiuti della De Vizia.»