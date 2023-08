La terra trema a Pozzuoli: 23 scosse in 12 ore

POZZUOLI – Continua a tremare la terra a Pozzuoli. Dopo la scossa da 2.6 sentita in gran parte della città nella notte tra lunedì e martedì, da mezzanotte a questa mattina 23 scosse sono state rilevate dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, registrate tra le 00.18 e le 11.45. Le scosse più forti hanno avuto una magnitudo pari a 1.8 con epicentro in mare e si sono verificate in rapida sequenza, alle 10.22 e alle 10.28. Al momento gli sciami sismici registrati sono due.