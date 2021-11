RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Sono 12 in tutto le multe che una cittadina di Napoli si è vista notificare negli ultimi mesi. Secondo quanto contestato nel verbale, la donna avrebbe commesso delle infrazioni su Corso Umberto, a Pozzuoli.

Riceviamo e pubblichiamo la sua segnalazione: «Gentilissima redazione, mi chiamo Teresa Gargiulo e vi racconto la mia disavventura. Dal mese di maggio fino a quando il tempo ce lo permette, ogni anno, vengo al mare a via Napoli. Quest’anno – ed è la prima volta – dal mese di luglio sto ricevendo multe per senso di rotatoria. Ne sono arrivate prima ben 8 per la modica cifra, se pagata entro 5 giorni, di 71.10 euro. Poi altre 4, ma non le ho pagate perché per adesso non ce la faccio. Mi dispiacerebbe non venire più a mare a via Napoli, dove trovo grande disponibilità e cortesia».