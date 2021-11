POZZUOLI – Attimi di paura a Monterusciello dove un’auto è andata in fiamme poco fa nei pressi dello svincolo della Variante Anas, in via Monterusciello, davanti a diverse attività commerciali. “Abbiamo sentito uno scoppio e i vetri tremare. E’ impossibile avvicinarsi, c’è fuoco ovunque” ha raccontato un testimone che si trovava all’interno di un locale. Il veicolo (Citroen Picasso) era parcheggiato lungo la strada quando, improvvisamente, è stato avvolto dalle fiamme. Del proprietario al momento non si hanno notizie. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che stanno domando le fiamme.

IL PRECEDENTE – Tre giorni fa un episodio analogo era accaduto a Licola Borgo dove un’auto improvvisamente era andata in fiamme all’interno di un parcheggio, sempre davanti alle attività commerciali. (seguiranno aggiornamenti)