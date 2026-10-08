La protesta dei Campi Flegrei a Roma, manifestanti bloccati: il centrosinistra chiede un incontro urgente a Palazzo Chigi

ROMA – Sono stati bloccati a Piazza Santi Apostoli i 700 partiti da Pozzuoli per manifestare questa mattina a Roma per chiedere risposte concrete sull’emergenza bradisismo e sulla messa in sicurezza del territorio. Un cordone di Polizia ha impedito loro di proseguire verso Palazzo Chigi. L’obiettivo era raggiungere la sede del Governo per consegnare un documento contenente le richieste del territorio flegreo, alle prese con le conseguenze della crisi bradisismica. A denunciare la situazione sono stati Piero De Luca, Marco Sarracino e Valeria Valente del Partito Democratico, Peppe De Cristofaro e Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra e Antonio Caso del Movimento 5 Stelle.

LA DENUNCIA – «I sindaci e i comitati vorrebbero arrivare a Palazzo Chigi e consegnare al Governo un documento con le loro richieste per la messa in sicurezza del territorio. Ma dal Governo nessuna risposta», hanno dichiarato i parlamentari presenti in piazza. Gli esponenti del centrosinistra hanno inoltre criticato l’atteggiamento dell’Esecutivo, evidenziando quello che considerano un paradosso politico rispetto al dibattito sulla legge elettorale. «Il Governo incontri le realtà istituzionali e i comitati dell’area flegrea», è l’appello rivolto alla Presidenza del Consiglio. Al centro della mobilitazione resta la richiesta di un confronto diretto con il Governo sulle misure necessarie ad affrontare l’emergenza che coinvolge migliaia di cittadini dell’area flegrea. La delegazione chiede che le istanze delle comunità locali possano arrivare direttamente alle istituzioni nazionali, attraverso un incontro ufficiale con i rappresentanti dell’Esecutivo. Alla manifestazione hanno partecipato circa 700 cittadini, insieme ai sindaci di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida. Tra le richieste avanzate figurano soluzioni abitative per gli sfollati, maggiori contributi per gli immobili danneggiati, sostegni alle attività economiche e risorse per la sicurezza del territorio.