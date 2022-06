POZZUOLI – Festa degli aquiloni questa mattina a Licola Mare. Circa duecento alunni delle scuole materne ed elementari dell’IC Oriani-Diaz hanno partecipato alla manifestazione che si è tenuta sull’arenile flegreo, presso la spiaggia libera “Sunny Beach”. Musica, balli e decine di aquiloni sono stati fatti alzare in cielo dai piccoli studenti accompagnati dai genitori. Alla manifestazione hanno preso parte, tra gli altri, l’associazione “Licola Mare Pulito”, il lido ‘”The legend of the sea”, gli aquilonisti di “Campania Felix”, le guardie zoofile, insegnanti e personale dei vari plessi scolastici di Licola Borgo e Licola Mare insieme dalla preside Annalisa Illiano.

1 di 10