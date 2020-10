POZZUOLI – L’epilogo della giornata più nera dall’inizio dell’emergenza covid fa contare ben 32 contagi in un giorno a Pozzuoli. Un numero alto che fa salire a 331 le persone attualmente contagiate in città su un totale di 512 dal primo marzo ad oggi. Dei nuovi 32 contagiati diversi sono stati ricoverati in ospedale, mentre altri con sintomi sono sottoposti alle cure presso le proprie abitazioni. Una parte invece è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare. Lo ha fatto sapere il sindaco nel consueto bollettino serale precisando che in città “il contagio è diffuso in maniera omogenea e che non ci sono focolai”.