FORIO D’ISCHIA – L’agente della polizia municipale lo sta multando, un’infrazione al codice della strada per divieto di sosta. Lui, 25enne cameriere incensurato di Forio non ci sta e sferra un pugno al volto dell’agente. Intervengono i Carabinieri della Compagnia di Ischia e con non poche difficoltà lo bloccano e lo arrestano. Il 25enne è finito in manette – risponderà dei reati di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali – ed è in attesa di giudizio. L’agente ferito è stato curato dal personale sanitario dell’ospedale di Lacco Ameno e ne avrà per 6 giorni.