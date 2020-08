QUARTO – L’ex sindaco di Quarto Rosa Capuozzo ha incontrato questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini: insieme hanno visitato la Casa Circondariale di Secondigliano. La prima donna sindaco del Movimento 5 Stelle in Campania è candidata con il partito del Caroccio alle regionali del mese prossimo. La Capuozzo si è fatta fotografare insieme a Salvini e le foto sono state postate sulla sua pagina Facebook. “Insieme a Matteo Salvini. La Campania e i Campani prima di tutto. -ha scritto l’ex grillina che poi si è soffermata sulla realtà carceraria – La situazione della carceri in Campania e in Italia è fuori controllo. Amici dei detenuti che aguzzano l’ingegno per fare consegne illegali ai lori congiunti in cella e adesso i cellulari a Napoli arrivano in volo. Solo grazie la lavoro degli agenti della Penitenziaria di Secondigliano, che qualche mese fa hanno sequestrato un drone con 6 telefoni, atterrato nell’area di detenzione”.

1 di 3