POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, abbiamo segnalato tramite pec al comune e all’Asl la presenza di ratti e blatte in zona lucrino. In particolare nella zona a ridosso del Monte Nuovo, in via Turno, altezza civico numero 8. Qui ci sono sterpaglie e tutta l’area andrebbe pulita e bonificata. Ho fatto una pec all’Asl Napoli 2 Nord e al comune di Pozzuoli il 6 giugno ma nessuno mi ha risposto. Spero che voi possiate darci una mano». (Andrea C.)