RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Scrivo questa PEC per segnalare il grave stato di manutenzione del verde pubblico di Via Trepiccioni. L’assenza di pulizia e gestione di tale strada, ormai assente da più di un anno, comporta una diminuita visibilità per gli automobilisti che percorrono suddetta via, ciò comporta un potenziale aumento di pericolo per gli automobilisti e pedoni, inoltre l’incuria verso queste sterpaglie causa un aumento di animali quali topi e rettili vettori di malattie quali Toxoplasmosi, leptospirosi, salmonellosi ed altre. Andando incontro alla stagione estiva le sterpaglie si seccano alla base e possono essere fonte di incendi che in passato hanno messo in pericolo l’intera comunità della zona essendo una strada a senso unico per circa 2 km da via Montenuovo Licola Patria. Chiedo che sia quanto prima garantito il servizio di pulizia alla comunità di questa zona periferica del comune di Pozzuoli».

1 di 3