RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Caro direttore, come potete vedere in foto, in via Umberto Saba a Monterusciello, siamo proprio abbandonati: panchine sommerse dall’erbaccia e arbusti selvatici che stanno facendo morire i tanti pini piantumati da poco, in sostituzione di quelli tagliati di recente in questa villetta. Cosa fa l’amministrazione comunale? Perché non fa lavorare i suoi dipendenti che non si sono mai visti nemmeno per l’innaffiamento che nel periodo caldo è stato fatto per le altre zone di Monterusciello? Oltre a questo, c’è un disagio per molte persone anziane che si trovano ad attraversare la strada che porta al mercatino rionale».

