RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, volevo segnalare il disagio dei miei figli nel frequentare l’Istituto Pitagora di Pozzuoli, i ragazzi possono frequentare solo 4 giorni a settimana con orari anche di 8 ore giornaliere poiché sono state formate più classi di quelle che avevano a disposizione e nonostante questa la scuola resta chiusa per svariate motivazioni non riuscendo mai a garantire neanche i 4 giorni a settimana (assemblee in continuazione di personale ATA – docenti- studenti – ci sono tutte le circolari sul sito della scuola). Inoltre il preside non è mai reperibile». (Concetta Strusciolo)