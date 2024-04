LA DENUNCIA/ «Castello di Baia vietato ai cani anche all’esterno. Ignorati anche dal sindaco Josi»

BACOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, stamattina a malincuore ho scoperto che al Castello di Baia è vietato l’ingresso ai cani, non solo alla parte interna dove sarebbe anche comprensibile, ma anche nella parte all’aperto. C’è una legge a livello nazionale che garantisce l’ingresso degli animali se correttamente gestiti. Oggi tante famiglie hanno come loro componente un cane e questo mi sembra un regolamento assurdo. Basta arrivare lì con un cane e ci rimandano indietro, anche se non c’è nessuno cartello. Ci sono persone all’ingresso che ti fermano. La settimana scorsa, quando è successo, ho anche fatto una segnalazione ai vigili che mi hanno risposto che “Non avevano abbastanza uomini”. La cosa brutta è che io sono rimasto fuori con il cane e le mie bimbe con mia moglie sono entrate. Posso capire il museo interno, ma i giardini e le parti esterne. Ho anche scritto a Josi che mi ha ignorato sia su WhatsApp che Messenger» (Andrea B.)