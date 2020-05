LICOLA – «Siamo tornati!» Ha riaperto i battenti a Licola “El Sangrero”, storico locale di cucina spagnola e messicana che sorge in via Nullo 66. Da questa sera sono attivi i servizi di delivery e di asporto, con gli ordini che possono essere ritirati direttamente al locale. In entrambi i casi occorre prenotando chiamando dalle ore 17 alle 22 ai numeri 081-2189455 e 349-1542890.