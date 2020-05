POZZUOLI – Momi headmade nasce nel 2013, dall’intuizione di due ragazzi, una coppia nella vita e nella professione. Un brand giovane, che affonda le proprie radici nel settore della confezione in pelle, ma con un percorso che parte da lontano, con l’azienda di famiglia nata negli anni ’70. Momi headmade realizza capi in pelle e pelliccia su misura, un’ampia gamma di accessori, dalle borse ai bijoux, tutto esclusivamente made in Italy. Per tutte le creazioni vengono utilizzati pellami di alta qualità, provenienti da grandi concerie italiane e lavorati all’interno del laboratorio presente nello store di via D. Goglia dei Mille, 17. (L’azienda offre inoltre una serie di servizi, tra cui, aggiusti sartoriali, rimessa a modello di pellicce, pulitura e custodia di pellicce).

*articolo sponsorizzato donato da Cronaca Flegrea nell’ambito dell’iniziativa #iospendoflegreo