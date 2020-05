POZZUOLI – Mi chiamo Luigi di Roberto, sono il titolare del negozio di alimenti e articoli per animali sito in Arco Felice, in via Montenuovo Licola Patria 32, a pochi passi dalla piazza Aldo Moro. Da 4 anni siamo a disposizione dei clienti che hanno deciso di puntare su di noi e sui nostri prodotti, per l’alimentazione e la cura dei propri animali da compagnia. Anche noi nel nostro piccolo, in segno di ringraziamento e a sostegno della vostra iniziativa, vorremmo proporre di omaggiare chi ne avesse bisogno, di un quantitativo di crocchette per cani e gatti completamente gratuito. Ci rivolgiamo dunque a tutte le associazioni, alle volontarie o ai singoli privati che si trovano in un comprovato stato di difficoltà. Per info: 08119259017

*articolo promozionale donato da Cronaca Flegrea nell’ambito dell’iniziativa #iospendoflegreo