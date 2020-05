POZZUOLI – British Institutes Pozzuoli da oltre 20 anni e attraverso il proprio servizio e la propria professionalità, vuole trasmettere e divulgare la lingua inglese. L’inglese del mondo reale e della quotidianità per dare a tutti opportunità di crescita personale e professionale, per abbattere tutti i limiti e le barriere. Per far si che ciascuno possa diventare reale parte integrante della realtà moderna in cui la comunicazione è cardine di ogni processo ed evoluzione. Perché il nostro obiettivo è trasmettere un inglese di alto livello. L’inglese che serve nel mondo reale. Cosa significa questo? Non solo imparare una lingua. Significa crescita professionale e personale, poter credere nelle proprie ambizioni, conversare e capire chiunque, abbattere un limite. Significa diventare realmente parte integrante di una realtà moderna in cui la comunicazione è cardine di progresso ed evoluzione.

*articolo promozionale donato da Cronaca Flegrea nell’ambito dell’iniziativa #iospendoflegreo