POZZUOLI – Spaventoso incidente questa mattina a Pozzuoli. Intorno alle 07:30 per motivi ancora in fase di accertamento un camion che trasportava sabbia avrebbe perso il controllo, finendo contro altre due auto in corsa. L’incidente è avvenuto nel tunnel Corvara, tra Pozzuoli e Quarto. I tre veicoli sono andati tutti danneggiati. Lievemente feriti i conducenti, che sono stati assistiti sul posto.

