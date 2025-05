Sorpreso a rubare all’interno di un’auto: 47enne arrestato dalla Polizia

NAPOLI – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato e ricettazione. In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Taddeo Da Sessa per la segnalazione di una persona bloccata da personale della vigilanza del Centro Direzionale. Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato gli addetti alla Vigilanza che hanno raccontanto di aver sorpreso il prevenuto all’interno dell’auto in sosta e di averlo prontamente bloccato. Pertanto, i poliziotti hanno controllato il soggetto che è stato trovato in possesso di due cacciaviti, un puntale in acciaio, un kit di gonfiaggio ruote rubato poco prima dal veicolo parcheggiato e, ancora, di un’autoradio di cui in prevenuto non ha saputo fornire giustificazioni in merito al possesso. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.