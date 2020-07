QUARTO – Paura a Quarto. Questa notte, poco prima dell’una, un pedone è stato investito in via Kennedy mentre attraversava la strada. L’uomo era in compagnia della moglie e della loro bambina quando è stato travolto da una vettura. Al volante della macchina una donna che ha dichiarato di non aver visto la famiglia perché abbagliata dai fari di un veicolo che proveniva dalla direzione opposta. Immediata la telefonata ai soccorsi: il passante è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’uomo non è in pericolo di vita, ma la prognosi al momento resta riservata. Illesi sia la donna che la figlioletta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale tenenza per ricostruire la dinamica del sinistro.