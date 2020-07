BACOLI – Paura nelle acque di Bacoli, ieri una barca si è ribaltata e tre persone – una coppia ed un bimbo – sono finite a mare. A soccorrere la famiglia è stata la Guardia Costiera. Scattato l’allarme sul posto, è giunta in pochissimo tempo un’unità della Guardia Costiera che ha messo in salvo i tre diportisti. In tutto sono stati 10 gli interventi di soccorso eseguiti dai militari nell’ultimo fine settimana. Quaranta le persone soccorse.