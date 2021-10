POZZUOLI – Paura a Licola, dove da alcuni minuti è divampato un incendio. Il rogo si è sviluppato in via Orsa Minore. Fumo e fiamme, alimentate dal vento, sono a ridosso delle abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere le lingue di fuoco. Al momento non si registrano feriti, né danni agli edifici, ma si procede con cautela. Resta ancora da chiarire l’origine dell’incendio.