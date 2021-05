BACOLI – Inaugurati a Bacoli quattro nuovi spazzamare per pulire le acque dei Campi Flegrei. Sono partiti da Marina Grande. Ad annunciarlo è stato alcuni giorni fa il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Inizia così una forte sinergia tra la nostra città, l’Area Marina Protetta del Regno di Nettuno, e le isole di Procida e Ischia. Per fare rete con il Parco Archeologico Sottomarino di Baia e con la meraviglia del patrimonio storico ed ambientale presente sui nostri fondali. Saranno le sentinelle nel mare flegreo. Vogliamo creare i presupposti per tutelare le aree naturalistiche più suggestive del nostro territorio. C’è ancora tanto da fare per difendere e valorizzare il paesaggio, la flora e la fauna. Insieme, faremo sempre di più».