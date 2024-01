Inaugurata la cabina audiometrica al Poliambulatorio ASL di Pozzuoli

POZZUOLI – È stata inaugurata pochi giorni fa la cabina audiometrica presso il poliambulatorio del Distretto 35 di Pozzuoli, in via Diano. La nuova attrezzatura consentirà l’avvio delle visite audiologiche per i cittadini del territorio e non solo, un’importante innovazione che migliora l’offerta sanitaria della Asl Napoli 2 Nord, fondamentale per la prevenzione e la cura delle malattie dell’udito e fortemente sostenuta dalla Direzione Strategica dell’ASL. Grazie alla fattiva collaborazione dei dirigenti, degli specialisti ambulatoriali e di tutto il personale sanitario e non, il Distretto 35, diretto dalla dottoressa Loredana Pacelli, ha raggiunto questo obiettivo; un risultato importante per la salute e la prevenzione delle patologie uditive. Per effettuare la visita sarà necessaria la ricetta del medico di medicina generale e la prenotare sul sistema CUP regionale.